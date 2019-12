नई दिल्ली: आवास एवं शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी दिल्ली की 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर इनमें स्थानीय निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक़ देने वाला विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पेश करेंगे. बता दें दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने वाले इस विधेयक को लोकसभा पिछले सप्ताह मंज़ूरी दे चुकी है. दिल्ली की 1731 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने वाले इस बिल के पास होने से 40 लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा.

राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची के अनुसार पुरी ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019’ को उच्च सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करेंगे.

MoS Ministry of Housing and Urban Affairs, Hardeep Singh Puri to move The National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019, in Rajya Sabha today. pic.twitter.com/LgmJhRWxwi

— ANI (@ANI) December 4, 2019