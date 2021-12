Omicron: कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन (Omicron Variant) ने क्रिसमस और नए साल के जश्न में खलल डाल दिया है. देश के 16 राज्यों में ओमिक्रोन ने दस्तक दे दी है. इन राज्यों में कुल 236 मामले सामने आये हैं. महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, राजस्थान जैसे राज्यों में सबसे अधिक ओमिक्रोन के मरीज मिल हैं. केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है. वहीं, ओमिक्रोन को लेकर राज्य सरकारें सतर्कता बरत रही हैं. इस बीच दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक ने नए साल के जश्न (Ban on New Year 2022 Celebration) और क्रिसमस ((Ban on Christmas Celebration) के जश्न को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं. जश्न के लिए भीड़ के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है. इन राज्यों ने अलग-अलग तरह से पाबंदियां लगाई हैं. अन्य राज्य भी इस तरह का कदम उठा सकते हैं. ज़ाहिर है कि इससे क्रिसमस और नए साल के स्वागत में खलल पड़ने जा रहा है.Also Read - Covid 19 State wise Restrictions: यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली में ओमिक्रॉन का खतरा! इन चीजों पर लगी पाबंदियां

दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए कई पाबंदियों का ऐलान किया है. दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने क्रिसमस और नए साल (New Year Restriction) के जश्न के आयोजन के लिए होने वाले किसी भी जमावड़े पर रोक लगा दी है. DDMA यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बाबत आदेश जारी किया है.

दिल्ली में ओमिक्रोन: ‘No Mask, No Entry

DDMA की तरफ से जारी आदेश के अनुसार दिल्ली में किसी भी तरह के कल्चरल इवेंट, गैदरिंग (भीड़ के एकत्रित होने) पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ-साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है. जिला प्रशासन से भी रोजाना रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है. मार्केट ट्रेड एसोसिएशन को दुकानों/ कार्यस्थलों पर 'No Mask, No Entry' लागू करने के लिए कहा गया. मालूम हो कि दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 64 हो गई है.

महाराष्ट्र में भी पाबंदियां, BMC ने जारी किये आदेश (Omicron Restriction in Maharashtra)

देश में ओमिक्रोन के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में हैं. यहां 65 मामले हैं. महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक 144 धारा लागू कर दी गई है. BMC ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं. बंद जगहों पर क्षमता के 50 प्रतिशत तक ही भीड़ की अनुमति होगी, जबकि खुली जगहों पर क्षमता के सिर्फ 25 प्रतिशत लोग ही शामिल होने की अनुमति है. अगर 200 से अधिक लोग किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो इसके लिए आयोजनों को अधिकारियों से परमीशन लेने की ज़रूरत होगी.

यूपी में जश्न पर रोक (Omicron guideline for UP)

यूपी में भी पाबंदियां लगाई गई हैं. यूपी के चर्चों में भीड़ की बजाय सिर्फ वही चुनिंदा लोग शामिल होंगे जिन्हें आमंत्रित किया जाएगा. बड़े स्तर पर नए साल के जश्न और क्रिसमस को मनाने पर रोक लगा दी है. आदेश में कहा गया है कि होटलों, क्लबों में दोनों मौकों पर जश्न नहीं मनाया जाएगा.

कर्नाटक में लगी ये पाबंदियां (New Year Restriction in Maharashtra)

कर्नाटक में भी ओमिक्रोन ने दस्तक दे दी है. इसे देखते हुए सीएम बसवराज बोम्मई ने सभी सार्वजनिक जगहों पर नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है. रेस्टोरेंट में सिर्फ 50 प्रतिशत लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी, वो भी सिर्फ उन्हीं लोगों को अनुमति होगी जिनको वैक्सीन की दोनों डोज़ लगी होंगी. किसी भी स्पेशल प्रोग्राम या डीजे चलाने की अनुमति नहीं होगी. ये रोक 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक रहेंगे.