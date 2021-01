नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसान परेड के दौरान हुई हिंसा के जवाब में अब प्रशासन और सरकार की तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई है. आज योगी सरकार की तरफ से प्रशासन को निर्देश दिए गए कि राज्य में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाया जाए. निर्देश जारी के होने के बाद गाजीपुर डीएम ने किसानों को हाइवे और सड़कों से अपने तंबू हटाने के निर्देश दे दिए हैं. पुलिस प्रशासन के एक्शन के बाद दिल्ली और गाजीपुर वाले रोड में भारी जाम की स्थित पैदा हो गई है. Also Read - Kisan Andolan Live Updates: गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, 2 और किसान संगठनों ने खत्म किया आंदोलन

दिल्ली गाजीपुर में बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. जहां एक तरफ प्रशासन की तरफ से किसानों को आंदोलन खत्म करने का अल्टीमेटम दिया गया है तो वहीं अब किसान नेता राकेश टिकैत ने सीधे तौर पर आंदोलन खत्म करने से मना कर दिया है. इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वह आज रात नहीं बात करेंगे बल्कि इस पूरे मुद्दे पर वह कल प्रशासन से बातचीत करेंगे.

Ghazipur border closed. Traffic diverted from NH 24, NH 9, Road no 56, 57 A, Kondli, Paper market, Telco T point, EDM Mall, Akshardham & Nizammudin Khatta. Traffic is very heavy in the area & Vikas marg, Please take alternate route: Delhi Traffic Police

