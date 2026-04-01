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गर्मी पर लगेगा ब्रेक! इस वजह से कई राज्यों में होने वाली है बारिश, जानिए कब और कहां है अलर्ट
कई राज्यों में IMD ने बारिश का अलर्ट जारी किया है. बारिश के साथ ही हवाएं चलने और ओले पड़ने की उम्मीद है. 2 से 4 अप्रैल के बीच कई राज्यों में तेज बारिश हो सकती है.
Heavy Rain Alert: देश में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर-पश्चिम भारत में एक्टिव हो रहा है, जो आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश और तेज हवाएं लेकर आएगा. ये मौसम आमतौर पर सर्दियों में एक्टिव रहता है, लेकिन इस बार अप्रैल की शुरुआत में ही इसका असर देखने को मिलेगा. पहले ये सिस्टम पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में असर दिखाएगा और फिर धीरे-धीरे भारत की ओर बढ़ेगा.
मौसम विभाग के मुताबिक, 2 से 4 अप्रैल के बीच जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. खास तौर पर 3 और 4 अप्रैल को इस सिस्टम का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है. इन दिनों में सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ तूफान भी आ सकता है. हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ों के गिरने या ट्रैफिक प्रभावित होने जैसी स्थिति बन सकती है.
पहाड़ी इलाकों में मौसम और ज्यादा खराब रह सकता है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी या ओले पड़ने की संभावना जताई गई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश के साथ हल्की ठंडक महसूस हो सकती है. इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. हालांकि, इस बदलाव के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. अचानक बारिश और तेज हवाओं के कारण सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है, खासकर बड़े शहरों में जाम और देरी की समस्या बढ़ सकती है. दिल्ली-एनसीआर जैसे इलाकों में लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है.
खड़ी फसलों को नुकसान
कृषि क्षेत्र के लिए ये बारिश अच्छी और बुरी दोनों साबित हो सकती है. जहां एक तरफ यह रबी फसलों के लिए फायदेमंद हो सकती है, वहीं अचानक तेज बारिश या ओले खड़ी फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. इसलिए किसानों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग का कहना है कि इस बारिश के कारण अप्रैल के शुरुआती दिनों में तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है. इससे हीटवेव की स्थिति फिलहाल टल सकती है और महीने के अंत तक ही गर्मी अपने चरम पर पहुंच सकती है.
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