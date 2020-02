नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों पर व्यापक वार्ता शुरू की, जिसमें रक्षा, सुरक्षा, कारोबार एवं निवेश सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग शामिल हैं. मोदी और ट्रंप द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए हैदराबाद हाउस पहुंचे. दोनों नेताओं के बीच बातचीत का उद्देश्य भारत-अमेरिका वैश्विक साझेदारी को विस्तार देना है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और उनकी पत्‍नी मेलानिया ट्रंप का स्‍वागत किया. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने निमंत्रण पर भारत आने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, यह देखकर बड़ा गर्व हुआ कि मेरे स्वागत में हजारों लोग एकत्रित हुए, लोग आपसे प्यार करते हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले दो दिन में विशेषकर कल स्टेडियम में, यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी. लोग शायद मेरे लिए बजाय आपके (पीएम मोदी) लिए शायद ज्यादा थे. 125 हजार लोग अंदर थे. हर बार जब मैंने आपका उल्लेख किया, तो उन्होंने और अधिक खुश किया. लोग आपको यहां बहुत प्यार करते हैं.

US President Donald Trump: The last two days, especially yesterday at the stadium, it was a great honour for me. People were there maybe more for you (PM Modi) than for me. 125 thousand people were inside. Every time I mentioned you, they cheered more. People love you here. pic.twitter.com/2EGqMQjWA0

