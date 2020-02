Delhi Vidhan Sabha Chunav 2020 live updates of voting for 70 seats of Delhi Assembly Election: दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान होंगे. दिल्ली विधानसभा (Delhi Vidhan Sabha) की इन 70 सीटों पर करीब 668 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके भविष्य का फैसला आज वोटिंग मशीन में कैद हो जाएगा.

बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से चुनाव लड़ने वालों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विजेंद्र गुप्ता और कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली शामिल हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक, दिल्ली में सबसे ज्यादा 28 उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा सीट से हैं. बता दें कि नई दिल्ली सीट से दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल चुनाव मैदान में हैं. सबसे कम 4 उम्मीदवार पटेल नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 3 सीटें मिली थीं. कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी.

दिल्ली चुनाव: 40,000 पुलिसकर्मी, सीएपीएफ की 190 कंपनियां और होमगार्ड के 19,000 जवान तैनात

बता दें कि केंद्र की सत्ताधारी भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में जीन जान लगा दिया. चुनाव प्रचार अभियान में भाजपा की तरफ से कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा में संभाल रखी थी. केंद्रीय गृह मंत्री ने 13 दिन तक प्रचार अभियान में हिस्सा लिया. उन्होंने 13 दिनों में 33 सभाएं और 8 रोड शो किए, जबकि भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने तकरीबन 54 सभाओं और रोड शो में भाग लिया.