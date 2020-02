Delhi Vidhan Sabha Chunav Result (नई दिल्ली): आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है. आप 62 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. बीजेपी (BJP) सिर्फ 8 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है. आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है. वहीं, प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) ने भी ‘आप’ की जीत को लेकर ट्वीट किया है. प्रशांत किशोर ने ट्वीट में दिल्ली को धन्यवाद दिया है. प्रशांत किशोर ने कहा कि थैंक यू दिल्ली. भारत की रूह को बचाने की मुहिम में साथ देने के लिए.

Delhi Assembly Election Result 2020: ‘आप’ का दफ्तर गुब्बारों से सजाया गया, बजाए जा रहे ढोल-नगाड़े

बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई. दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वह आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति बनाने के लिए पार्टी से जुड़े थे. प्रशांत किशोर जब चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़े थे तब अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने उनका स्वागत किया था.

क्या अब राष्ट्रीय राजनीति में उतरने की तैयारी में हैं अरविंद केजरीवाल, दूसरे राज्यों के लोग कह रहे- ‘आप’ का स्वागत है

Thank you Delhi for standing up to protect the soul of India!

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) February 11, 2020