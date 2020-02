Delhi Vidhan sabha Election Result 2020:

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद मंगलवार को कनाट प्लेस स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में दर्शन किया. केजरीवाल के साथ उनका परिवार और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे. बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 25061 वोटों से बीजेपी उम्‍मीदवार पर जीत दर्ज की है.

केजरीवाल मंदिर से मतगणना केंद्र पर जाएंगे, जहां वह नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जीत का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे.निर्वाचन आयोग के अनुसार सत्ताधारी आम आदमी पार्टी 62 सीटों पर और बीजेपी 8 सीटों पर आगे है.

#WATCH Delhi: AAP chief Arvind Kejriwal, his wife Sunita Kejriwal and party leader Manish Sisodia offer prayers at Hanuman Temple in Connaught Place. #DelhiElectionResults pic.twitter.com/h7DKFFTImm

— ANI (@ANI) February 11, 2020