Delhi Vidhan sabha election result 2020:

नई दिल्‍ली: दिल्‍ली विधानसभा 2020 के चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद संदीप दीक्षित Sandeep Dikshit ने पार्टी के कुछ नेताओं पर अपनी मां व पूर्व दिवंगत दिल्‍ली की मुख्‍यमंत्री शीला दीक्षित का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि एक तरफ आप अपमान करते हो और दूसरे तरफ उनके काम का क्रेडिट का दावा करते हो तो आपका विश्‍वास कौन करेगा.

संदीप दीक्षित ने कहा, कांग्रेस के प्रदर्शन का आश्‍चर्यजनक नहीं है. हम कहीं नहीं थे. हमने शीला जी के किए कामों को दिखाने की कोशिश की लेकिन यह बहुत बाद में हो गया क्‍योंकि दुर्भाग्‍य से सुभाष चौपड़ा जी को देरी से जिम्‍मेदारी दी गई.

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं पिछले 6-7 साल से न केवल उनको बेइज्‍जत किया और शीला को अपशब्‍द कहे. यहां तक कि जब हम सत्‍ता में थे, तब भी ऐसा किया. अगर आप एक हाथ से ऐसा करते हो, कांग्रेस की हार में भूमिका निभाते हो और बाद में उनके काम को क्रेडिट देते हो, तब आपका विश्‍वास कौन करेगा.

Sandeep Dikshit: Some senior leaders of the party only insulted & badmouthed Sheila ji in last 6-7 yrs,even when we were in power. If you do this on one hand, playing a role in the defeat of Congress, and later claim credits for her work, then who will believe you? #DelhiResults https://t.co/TpaxoRdrYR

— ANI (@ANI) February 11, 2020