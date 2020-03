नई दिल्ली: उत्तरपूर्वी दिल्ली के दंगाग्रस्त इलाकों में शनिवार को स्थिति शांतिपूर्ण रही. इन क्षेत्रों में अब जनजीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगा है. सुरक्षाकर्मियों की व्यापक गश्त के बीच खुलीं कुछ दुकानों से किराने का सामान और दवाइयां खरीदने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकले. स्थानीय निवासी इस सप्ताह की शुरुआत में इलाके में हुए सांप्रदायिक दंगों में पहुंचे नुकसान से धीरे-धीरे उबरने की कोशिश कर रहे हैं. उधर, दिल्ली पुलिस ने आज हिंसाग्रस्त इलाके गोकुलपुरी के नाले से एक शव बरामद किया, जबकि दो शव भागीरथी विहार के नाले से निकाले गए हैं. हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि नाले से मिली इन लाशों का दिल्ली हिंसा से कोई संबंध है या नहीं. बता दें कि दिल्ली हिंसा में अभी तक 41 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है.

Delhi Police officials at the spots confirm that three bodies have been recovered today; one from a canal in Gokalpuri and two from Bhagirathi Vihar canal. #DelhiViolence

— ANI (@ANI) March 1, 2020