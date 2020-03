नयी दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कहा कि इस हिंसा से लोगों और भारत माता का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि देश के भविष्य का नुकसान हुआ. बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पिछले दिनों भड़की हिंसा में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

