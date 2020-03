नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्र-छात्राओं को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का नया अवसर दिया गया है. यह अवसर उन विद्यार्थियों के लिए है जो पिछले महीने हुई हिंसा के कारण बोर्ड परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके थे. बोर्ड की ये परीक्षाएं 21 मार्च से होंगी. बीते दिनों यहां फैली हिसा के बाद छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड ने 26 फरवरी से 7 मार्च के बीच उत्तर पूर्वी और पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में परीक्षाएं स्थगित कर दी थीं. कई स्थानों पर छात्र परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच सके थे. अब इन परीक्षाओं की नई तारीखें तय कर दी गईं हैं.

Central Board of Secondary Education announces schedule for conducting special exams in March/April in the subjects for which the exams had been cancelled due to violence in North East Delhi. pic.twitter.com/AvwBaWkYWx

— ANI (@ANI) March 9, 2020