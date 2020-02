नयी दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को पांच सदस्यीय शिष्टमंडल का गठन किया जो दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करके उन्हें रिपोर्ट सौंपेगा. गौरतलब है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में भड़की हिंसा में 39 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.

Five-member Congress delegation- Mukul Wasnik, Tariq Anwar, Sushmita Dev, Shaktisinh Gohil and Kumari Selja to visit violence-hit areas of #NortheastDelhi pic.twitter.com/4gmmtEPChl

— ANI (@ANI) February 28, 2020