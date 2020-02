नई दिल्ली: दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है. एक दिन पहले ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने दिल्ली हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. वहीं, अब वह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) से मिलने पहुंची. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) और कई अन्य कांग्रेसी नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद, मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी राष्ट्रपति से मुलाक़ात की. कांग्रेस ने राष्ट्रपति कोविंद से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को हटाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया.

Sonia Gandhi after submitting a memorandum to President: We call upon you (President) to ensure that life, liberty, & property of citizens are preserved. We also reiterate that you should immediately call for the removal of the Home Minister for his inability to contain violence. https://t.co/fAZURsLu4T pic.twitter.com/3mlAbzePmz

राष्ट्रपति से मिलने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, हमने राष्ट्रपति से ‘राजधर्म’ की रक्षा करने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की अपील की. दिल्ली में पिछले चार दिनों में जो हुआ, उसकी पूरी जानकारी हमने राष्ट्रपति को दी है. ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. 34 लोग मारे जा चुके हैं. ये केंद्र सरकार की पूरी तरह से विफलता है.

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से मिलकर लोगों की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की मांग की है. हमने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपकर कहा कि हिंसा के दौरान केंद्र एवं दिल्ली सरकार मूकदर्शक बनी रही. सोनिया गांधी ने कहा कि हिंसा के कारण 34 लोगों की जान गई है, कारोबार लूटपाट के शिकार हुए. सोनिया गांधी ने बताया कि राष्ट्रपति ने कहा है कि वह हमारी मांगों पर गौर करेंगे, हम लोग इससे संतुष्ट हैं.

Dr. Manmohan Singh: We called upon President to suggest to him that what has happened in last 4 days in Delhi is a matter of great concern&a matter of national shame in which at least 34 people have died&200 people are injured, it is a reflection on total failure of Central Govt. pic.twitter.com/KsQSncg45L

