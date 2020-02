नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दिल्ली हिंसा पर दिए गये बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. इसके साथ ही दिल्ली के उत्तर पूर्व इलाकों में हिंसा पर सरकार ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होगी, जांच के बाद सच्चाई बाहर आएगी.

Union Minister & BJP leader Prakash Javadekar: Congress president Sonia Gandhi’s statement is unfortunate & condemnable. At such times all parties should ensure that peace is maintained, blaming the government instead is dirty politics. Politicising this violence is wrong https://t.co/BngL9ZLeVE pic.twitter.com/z20bsw3eKH

— ANI (@ANI) February 26, 2020