Delhi violence: उत्‍तर-पूर्वी दिल्‍ली में हुई हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (Punishment for murder) के तहत दयालपुर पुलिस स्‍टेशन में केस दर्ज किया गया है. ताहिर पर दिल्ली में हिंसा भड़काने के आरोप भी लग रहे हैं. आरपे हैं कि ताहिर के मकान छत पर दंगे में इस्‍तेमाल किया जाने वाली चीजें भी मिली हैं. इनमें पत्थर और पट्रोल बम मिले हैं.

दिल्‍ली पुलिस ने शाम को ताहिर के गोदामों को भी सील कर दिया है. बता दें कि आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा (26) के परिवार ने ताहिर हुसैन पर हत्या का आरोप लगाया है और इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई है.

बता दें कि शर्मा मंगलवार को लापता हो गए थे. बुधवार को उनका शव उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित चांद बाग इलाके में उनके घर के पास एक नाले से मिला था. आईबी के एएसआई अंकित शर्मा के परिजनों ने दावा किया कि उनकी हत्या के पीछे स्थानीय पार्षद और उसके साथियों का हाथ है.

आरोप के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन ने दंगों में और गुप्तचर ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी की हत्या में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है.

Delhi violence: FIR registered under section 302 IPC (Punishment for murder) at Dayalpur police station, AAP Councilor Tahir Hussain named in the ‘Details’ section of the FIR. pic.twitter.com/pLQyFyKxeo

— ANI (@ANI) February 27, 2020