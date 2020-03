नयी दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि दिल्ली हिंसा को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया और इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं किसी निर्दोष को तकलीफ नहीं होने दी जाएगी. लोकसभा में दिल्ली हिंसा पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि दिल्ली हिंसा में मारे गये लोगों के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए कहा कि दंगों में जिनकी जान गई है उन सभी के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं. उन्होंने कहा कि 24 फरवरी की दोपहर दो बजे हिंसा की पहली घटना की सूचना आई और 25 फरवरी को रात 11 बजे के बाद सांप्रदायिक हिंसा की कोई घटना नहीं घटी.

Union Home Minister Amit Shah on #DelhiViolence : I pay my tribute to all those who lost their lives in riots in Delhi and extend my condolences to their grieving families. pic.twitter.com/4f9PolELS9

हिंसा को रोकने में दिल्ली पुलिस की भूमिका की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हिंसा को पूरी दिल्ली में नहीं फैलने देने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. शाह ने कहा कि कि दिल्ली के कुल 203 थाने हैं और हिंसा केवल 12 थाना क्षेत्रों तक सीमित रही. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की सबसे पहली जिम्मेदारी हिंसा को रोकने की थी. उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को दोपहर दो बजे के आसपास हिंसा की घटना की पहली सूचना मिली और अंतिम सूचना 25 फरवरी 11 बजे मिली, यानी ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे हिंसा चली. शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 36 घंटे में हिंसा को रोकने का काम किया और इसे फैलने की आशंका को शून्य कर दिया. गृह मंत्री ने यह भी कहा कि 36 घंटे में जो हुआ, उसे मैं नजरंदाज नहीं कर रहा. 50 से ज्यादा लोग मारे गये और हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ जो छोटी बात नहीं है.

Home Minister Amit Shah: The spread of riots on such a big scale in such a short time is not possible without a conspiracy. We have register a case of conspiracy to probe this angle. Three people have been arrested for financing the violence in North East Delhi. #Delhiviolence https://t.co/8O4ci1xZla

