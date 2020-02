नई दिल्ली: दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में हुई हिंसा में घायलों के लिए सुरक्षित रास्ता देने की मांग करने वाली याचिका पर आधी रात को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों जस्टिस एस. मुरलीधर और अनूप जे. भम्भानी ने सुनवाई की. आधी रात 12.30 बजे न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर के आवास पर मीटिंग हुई.

Delhi High Court in a midnight hearing (on the intervening night of 25&26 February) directed Delhi Police to ensure safe passage for the injured victims by deploying all resources, as well as to make sure they receive immediate emergency treatment. #DelhiViolence pic.twitter.com/ngUDvgsB21

