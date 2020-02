नयी दिल्ली: उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को स्थिति का जायजा लेने के लिए उत्तरपूर्वी दिल्ली में दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की. एक अधिकारी ने बताया कि बैजल ने मौजपुर, जाफराबाद और गोकलपुरी का दौरा किया. उनके साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थे.

Delhi Lieutenant Governor Anil Baijal interacts with some locals in Maujpur area in #NortheastDelhi. He says, “I have come here to see myself how things are on ground”. #DelhiViolence pic.twitter.com/RQ3KSDrPia

