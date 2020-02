Delhi Violence: उत्तर पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून को लेकर हुई सांप्रदायिक झड़प के एक दिन बाद मंगलवार को एक बार फिर हिंसा भड़क गई और आगजनी के बाद धुएं का गुबार कई जगह से उठता देखा गया. सड़कों पर भीड़ बिना किसी रोक-टोक के नजर आई. भीड़ में शामिल लोग पत्थर बरसा रहे थे, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे थे और स्थानीय लोगों को धमका रहे थे. बीते दो दिनों में हिंसा में नौ लोग मारे गए हैं.

शहर के उत्तरपूर्वी इलाके में बढ़ते तनाव के बीच दंगाइयों ने गोकलपुरी में दो दमकलगाड़ियों में तोड़फोड़ की और मौजपुर में भड़काऊ नारेबाजी के दौरान एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया.

Delhi: The latest visuals from violence-hit Bhajanpura area; Section 144 has been imposed in parts of North East Delhi #DelhiViolence pic.twitter.com/nJjptDzUf7

सड़कों पर जगह-जगह पड़े ईंट-पत्थर और जले हुए टायर यहां हुई हिंसा की गवाही दे रहे थे, जिसने सोमवार को सांप्रदायिक रंग ले लिया और इस दौरान 48 पुलिसकर्मियों समेत करीब 150 लोग घायल हो गए. हिंसक घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़ कर 9 हो गई है.

Sunil Kumar, Medical Superintendent of GTB Hospital, Delhi: Today four persons have been brought dead, yesterday five people lost their lives. Death toll rises to nine. #DelhiViolence pic.twitter.com/TTKJ0C1tkd



जीटीबी अस्पताल के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है. मारे गए लोगों में घोंडा के रहने वाले विनोद कुमार भी है. उसे मृत हालत में अस्पताल लाया गया था और उसका शव जग प्रवेश अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है.

Special CP Satish Golcha in Delhi’s Khajuri Khaas: We will be detaining the miscreants and taking legal action against them. People should cooperate with us to maintain peace. We are here till the situation normalises. Else we deploy more forces. pic.twitter.com/qsz2bTsEBg

