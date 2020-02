नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने गुरूवार रात कहा कि पिछले 36 घंटे में उत्तर पूर्वी दिल्ली से कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है. गृह मंत्रालय ने रात करीब 10 बजे यह बयान जारी किया. इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों और आला पुलिस अफसरों के साथ बैठक में राजधानी के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के हालात का जायजा लिया.

Ministry of Home Affairs (MHA): No major incident has been reported in the last 36 hours in any affected Police Station of District North-East. Prohibitory orders under Section 144 will be relaxed for a total of 10 hours tomorrow in view of the improvement in the ground situation pic.twitter.com/CAmGD7YN2Y

