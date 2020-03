नयी दिल्ली: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने बीते महीने राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर-पूर्वी जिले में हुए दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के संबंध में बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को पकड़ा है. पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान सलमान उर्फ नन्हे के रूप में हुई है.

One accused Salman has been apprehended in connection with the murder of Intelligence Bureau (IB) official Ankit Sharma. #DelhiViolence https://t.co/Jf9Wno6szx pic.twitter.com/avITmKSZNJ

— ANI (@ANI) March 12, 2020