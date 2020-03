नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक दंगों और सीएए विरोधी प्रदर्शनों में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के दिल्ली अध्यक्ष और उसके राज्य सचिव को बृहस्पतिवार को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.

A Delhi Court sends Popular Front of India (PFI) Delhi President Parvez and Secretary Illiyas to 7 days remand in connection with the alleged PFI-Shaheen Bagh link.

— ANI (@ANI) March 12, 2020