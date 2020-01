नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को एक बार फिर से घने कोहरे का असर दिखा. सड़क पर गहरे धुंध का प्रकोप है. आज सुबह राज्य में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिछले कुछ दिनों से जहां मौसम साफ़ दिख रहा था वहीं अब अचानक से हवाएं और कोहरे ने अपना घर बसा लिया. इस कोहरे के तर्ज पर पहले भी दृश्यता कम होने की वजह से कई सड़कें बंद कर दी गईं थी और कई ट्रेन के समय में बदलाव किया गया था. इस घने कोहरे की वजह से उत्तर रेलवे क्षेत्र में 22 ट्रेनें देरी से चल रही हैं.

22 trains are running late due to low visibility in the Northern Railway region. — ANI (@ANI) January 22, 2020

यहां देखिए कोहरे के मार की कुछ वीडियो और तस्वीरें:

Delhi: The national capital wakes up to dense fog this morning. Delhi is recording a minimum temperature of 7 degree Celsius this morning. pic.twitter.com/0nnUq5EooO — ANI (@ANI) January 22, 2020

#WATCH Delhi: A dense layer of fog covers the national capital this morning. Visuals from Sarita Vihar. pic.twitter.com/njvMgHhRXF — ANI (@ANI) January 22, 2020

#WATCH Delhi: Dense layer of fog on Barapullah flyover, this morning. pic.twitter.com/NhlqAzgUbb — ANI (@ANI) January 22, 2020

केवल दिल्ली में ही नहीं पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई इलाकों में आज सुबह घने कोहरे का असर दिखा.

IMD: Dense to very dense fog observed over Punjab, north Rajasthan, Haryana & Delhi, East UP and Bihar at 0530 hours IST of today. Visibility recorded at 0530 hours IST of today (in meters): Patiala, Bikaner, Churu, Hissar, Delhi, Baharaich, Gorakhpur & Patna-25 each; Lucknow-50. pic.twitter.com/VPwkGkUQQd — ANI (@ANI) January 22, 2020

हालांकि दिल्ली के तापमान में पहले से बहुत सुधार देखने को मिल रहा है. पिछले कुछ दिनों से धूप भी निकल रही है.