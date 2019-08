नई दिल्ली: यमुना का जलस्तर बुधवार शाम से धीरे-धीरे घटना शुरू हो गया, लेकिन नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार, जलस्तर दोपहर बाद दो बजे 206.60 मीटर था, जो शाम के पांच बजे घटकर 206.50 मीटर पर आ गया.

Delhi: Traffic movement on the old iron bridge (Loha Pul) has been resumed (with speed restrictions), after water level of Yamuna river started receding today. (File pic) pic.twitter.com/c3zmDoZ0Ho

एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि जलस्तर में और गिरावट आने की संभावना है क्योंकि हरियाणा ने अब तक बड़ी मात्रा में हथनी कुंड बैराज से पानी नहीं छोड़ा है. शाम 4 बजे हथनी कुंड बैराज से केवल 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. नदी सोमवार को खतरे का निशान 205.33 मीटर को पार गई. इसकी वजह से निचले इलाकों में आयी बाढ़ के कारण वहां रहने वाले 15,000 से अधिक लोगों को विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा स्थापित शिविरों में स्थानांतरित किया गया है.

Delhi CM, Arvind Kejriwal: Water-level in Yamuna river is at 206.6 meters. Till now, there has been no loss of life. Temporary tents have been arranged for stay. Once water recedes sufficiently people can go back to their houses. pic.twitter.com/dX3YYM53st

— ANI (@ANI) August 21, 2019