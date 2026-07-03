दिल्लीवासियों सावधान! 75 से ज्यादा इलाके में 30 घंटे तक ठप रहेगी पानी की सप्लाई, List में साकेत-वसंत कुंज सहित इन जगहों के नाम

Delhi Jal Board water supply alert:दिल्ली में 6 और 7 जुलाई को 30 घंटे के लिए 75 से अधिक इलाकों में पानी की सप्लाई ठप रहेगी. दिल्ली जल बोर्ड ने नई पाइपलाइन जोड़ने के काम के चलते अलर्ट जारी कर लोगों से पानी स्टोर करने और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 1916 का उपयोग करने की अपील की है.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 3, 2026, 8:55 AM IST
Delhi jal board water supply
दिल्ली में पानी की सप्लाई रहेगी बाधित
  • पानी की सप्लाई सोमवार, 6 जुलाई की सुबह 10:00 बजे से मंगलवार, 7 जुलाई की शाम 4:00 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगी.
  • जीके (साउथ), सराय काले खां, अपोलो, सरिता विहार और जीके एमबीआर यूजीआर (UGR) से जुड़े 75+ क्षेत्रों में पानी नहीं आएगा.
  • खिजराबाद में तैमूर नगर ड्रेन के पास नई वाटर पाइपलाइन को जोड़ने का काम किया जाना है.
  • जल संकट की स्थिति में मुफ्त पानी का टैंकर मंगवाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क करें

Delhi water supply cut: दिल्ली के लाखों निवासियों के लिए अगले हफ्ते की शुरुआत पानी की किल्लत के साथ होने वाली है. दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि शहर के 75 से अधिक इलाकों में दो दिनों तक पानी की आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित रहेगी.

30 घंटे तक नहीं आएगा पानी

जल बोर्ड के अनुसार, पानी की कटौती सोमवार, 6 जुलाई की सुबह 10:00 बजे से शुरू होकर मंगलवार, 7 जुलाई की शाम 4:00 बजे तक (कुल 30 घंटे) लागू रहेगी. इस दौरान मुख्य रूप से जी.के. (साउथ) यूजीआर, जी.के. एमबीआर, सराय काले खां यूजीआर, अपोलो यूजीआर और सरिता विहार यूजीआर के अंतर्गत आने वाले सभी रिहायशी इलाकों में पानी की सप्लाई ठप रहेगी.

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आखिर क्यों लिया गया ये फैसला?

जल बोर्ड ने प्रेस नोट शेयर करते हुए बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत खिजराबाद गांव में तैमूर नगर ड्रेन के पास हाल ही में बिछाई गई 1500 मिमी व्यास वाली नई माइल्ड स्टील वाटर पाइपलाइन (जीके मेन) को जोड़ने का काम किया जाना है. इस तकनीकी जुड़ाव को पूरा करने के लिए ही इस शटडाउन का फैसला लिया गया है.

UGR/MBR प्रभावित इलाके UGR/MBR प्रभावित इलाके
G.K. (साउथ) UGR ईस्ट ऑफ कैलाश के D, E और F ब्लॉक, संत नगर, MNWS एरिया, गीतांजलि एन्क्लेव, नवजीवन विहार, साकेत, खिरकी, हौज रानी, शेख सराय फेज 2, मालवीय नगर, शिवालिक, MMTC, साधना एन्क्लेव, स्वामी नगर, शेख सराय फेज 1, सावित्री नगर, चिराग दिल्ली, लाडो सराय, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, अदचीनी, सर्वोदय एन्क्लेव, नेब सराय, अनुपम अपार्टमेंट्स, सैदुलाजाब, फ्रीडम फाइटर एन्क्लेव, IGNOU, कालू सराय, सर्वप्रिय विहार, बेगमपुर, पंचशील पार्क, पुष्प विहार, जीके 2 OHT, जीके 3, अलकनंदा अपार्टमेंट्स, DDA फ्लैट्स, कालकाजी, पॉकेट 52, C.R. पार्क, D ब्लॉक UGR, श्रीनिवासपुरी, गढ़ी और आसपास के इलाके G.K. MBR एशियन गेम्स विलेज, खेल गांव, हौज खास, गुलमोहर पार्क, ग्रीन पार्क, मालवीय नगर, छतरपुर विधानसभा, मेहरौली विधानसभा, वसंत कुंज के सभी पॉकेट्स, हिरण पार्क और आसपास के इलाके
सराय काले खां UGR सराय काले खां गांव, सिद्धार्थ नगर, आश्रम, सनलाइट कॉलोनी 1 और 2, भगवान नगर, किलोकारी गांव, शालीमार, हरि नगर आश्रम, जंगपुरा बी और आसपास के इलाके अपोलो UGR जसोला गांव, जसोला विहार, अली विहार, मदनपुर खादर, बदरपुर गांव, मोलरबंद गांव, बदरपुर एक्सटेंशन, मिठापुर एक्सटेंशन, जैतपुर एक्सटेंशन, जैतपुर गांव, मिठापुर गांव, हरि नगर गांव और एक्सटेंशन, DDA फ्लैट्स और आसपास के इलाके
सरिता विहार UGR सरिता विहार के सभी इलाके, J, K और L पॉकेट्स, ESI क्षेत्र और आसपास के इलाके

जल बोर्ड हेल्पलाइन नंबर

संभावित परेशानी को देखते हुए जल बोर्ड ने नागरिकों से अपील की है कि वे रविवार को ही अपनी जरूरत के मुताबिक पर्याप्त पानी स्टोर कर लें और पानी का बेहद किफायत से इस्तेमाल करें. किसी भी आपातकालीन स्थिति या पानी का टैंकर मंगवाने के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 1916 के साथ-साथ कुछ विशेष आपातकालीन नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर संपर्क किया जा सकता है.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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