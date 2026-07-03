दिल्लीवासियों सावधान! 75 से ज्यादा इलाके में 30 घंटे तक ठप रहेगी पानी की सप्लाई, List में साकेत-वसंत कुंज सहित इन जगहों के नाम

Delhi water supply cut: दिल्ली के लाखों निवासियों के लिए अगले हफ्ते की शुरुआत पानी की किल्लत के साथ होने वाली है. दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि शहर के 75 से अधिक इलाकों में दो दिनों तक पानी की आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित रहेगी.
जल बोर्ड के अनुसार, पानी की कटौती सोमवार, 6 जुलाई की सुबह 10:00 बजे से शुरू होकर मंगलवार, 7 जुलाई की शाम 4:00 बजे तक (कुल 30 घंटे) लागू रहेगी. इस दौरान मुख्य रूप से जी.के. (साउथ) यूजीआर, जी.के. एमबीआर, सराय काले खां यूजीआर, अपोलो यूजीआर और सरिता विहार यूजीआर के अंतर्गत आने वाले सभी रिहायशी इलाकों में पानी की सप्लाई ठप रहेगी.
Water supply will remain affected from 06 July 2026 (10:00 AM) to 07 July 2026 (04:00 PM) due to the interconnection of a newly laid water pipeline (GK Main) near Khizrabad Village, Taimoor Nagar Drain, in compliance with the directions of the Hon’ble High Court of Delhi.… pic.twitter.com/UoKlvttxgr
— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) July 2, 2026
जल बोर्ड ने प्रेस नोट शेयर करते हुए बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत खिजराबाद गांव में तैमूर नगर ड्रेन के पास हाल ही में बिछाई गई 1500 मिमी व्यास वाली नई माइल्ड स्टील वाटर पाइपलाइन (जीके मेन) को जोड़ने का काम किया जाना है. इस तकनीकी जुड़ाव को पूरा करने के लिए ही इस शटडाउन का फैसला लिया गया है.
|UGR/MBR
|प्रभावित इलाके
|UGR/MBR
|प्रभावित इलाके
|G.K. (साउथ) UGR
|ईस्ट ऑफ कैलाश के D, E और F ब्लॉक, संत नगर, MNWS एरिया, गीतांजलि एन्क्लेव, नवजीवन विहार, साकेत, खिरकी, हौज रानी, शेख सराय फेज 2, मालवीय नगर, शिवालिक, MMTC, साधना एन्क्लेव, स्वामी नगर, शेख सराय फेज 1, सावित्री नगर, चिराग दिल्ली, लाडो सराय, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, अदचीनी, सर्वोदय एन्क्लेव, नेब सराय, अनुपम अपार्टमेंट्स, सैदुलाजाब, फ्रीडम फाइटर एन्क्लेव, IGNOU, कालू सराय, सर्वप्रिय विहार, बेगमपुर, पंचशील पार्क, पुष्प विहार, जीके 2 OHT, जीके 3, अलकनंदा अपार्टमेंट्स, DDA फ्लैट्स, कालकाजी, पॉकेट 52, C.R. पार्क, D ब्लॉक UGR, श्रीनिवासपुरी, गढ़ी और आसपास के इलाके
|G.K. MBR
|एशियन गेम्स विलेज, खेल गांव, हौज खास, गुलमोहर पार्क, ग्रीन पार्क, मालवीय नगर, छतरपुर विधानसभा, मेहरौली विधानसभा, वसंत कुंज के सभी पॉकेट्स, हिरण पार्क और आसपास के इलाके
|सराय काले खां UGR
|सराय काले खां गांव, सिद्धार्थ नगर, आश्रम, सनलाइट कॉलोनी 1 और 2, भगवान नगर, किलोकारी गांव, शालीमार, हरि नगर आश्रम, जंगपुरा बी और आसपास के इलाके
|अपोलो UGR
|जसोला गांव, जसोला विहार, अली विहार, मदनपुर खादर, बदरपुर गांव, मोलरबंद गांव, बदरपुर एक्सटेंशन, मिठापुर एक्सटेंशन, जैतपुर एक्सटेंशन, जैतपुर गांव, मिठापुर गांव, हरि नगर गांव और एक्सटेंशन, DDA फ्लैट्स और आसपास के इलाके
|सरिता विहार UGR
|सरिता विहार के सभी इलाके, J, K और L पॉकेट्स, ESI क्षेत्र और आसपास के इलाके
संभावित परेशानी को देखते हुए जल बोर्ड ने नागरिकों से अपील की है कि वे रविवार को ही अपनी जरूरत के मुताबिक पर्याप्त पानी स्टोर कर लें और पानी का बेहद किफायत से इस्तेमाल करें. किसी भी आपातकालीन स्थिति या पानी का टैंकर मंगवाने के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 1916 के साथ-साथ कुछ विशेष आपातकालीन नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर संपर्क किया जा सकता है.
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