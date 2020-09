नई दिल्‍ली: देश की राजधानी दिल्‍ली में आज शनिवार को शाम में बारिश हुई. इससे सड़कों पर जगह-जगह पानी ही पानी नजर आया. कई जगह बारिश का पानी जमा हो गया. दिल्‍ली के तीन मूर्ति इलाके में हुई बारिश के पानी का वीडियो सामने आया है, जिसमें ऐसा लगता है कि सड़क पर कोई नदी बह रही है. Also Read - Covid-19: दिल्ली में 69 दिन के बाद मामलों में रिकॉर्ड तेजी, मृतक संख्या 4513 हुई

हालाकि, राजधानी में बारिश ज्‍यादा देर तक नहीं हुई, लेकिन कम समय में तेज पानी बरसा. दिल्‍ली से लगे शहरों नोएडा और गुरुग्राम में बारिश हुई है. शाम की बारिश के बाद एक बार फिर मौसम में बदलावा आया है और दिल्‍ली एनसीआर में रात में भी हल्‍की बारिश हुई. Also Read - दिल्ली में 30 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, 21 से केवल इन छात्रों को मिलेगी इजाजत

बता दें कि मौसम विभाग ने आज कहा था कि दिल्‍ली में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को हल्की बारिश की संभावना है. शहर में सितंबर के शुरुआती पांच दिनों में नाम मात्र की बारिश हुई है. Also Read - Delhi: बहन का प्रेमी दोस्‍तों को सुनाता था लव स्‍टोरी, पता चला तो भाई ने उठाया ये खौफनाक कदम

#WATCH Delhi: Waterlogging in South Avenue following rainfall in the national capital. pic.twitter.com/zAykVIlIhQ — ANI (@ANI) September 5, 2020

दिल्‍ली में राजपथ में हुई बारिश का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें तेज बारिश के बीच सड़क पर वाहन दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं.

#WATCH Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Rajpath. pic.twitter.com/dCflqsgzmY — ANI (@ANI) September 5, 2020

राजधानी के साथ एवन्‍यू में बारिश भारी बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिससे वाहनों को चलाने में परेशानी होते हुए दिखाई दी.

मौसम विभाग ने जताई थी दिल्ली में आज हल्की बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को हल्की बारिश की संभावना जताई थी. इसमें राजधानी में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 35 डिग्री एवं 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. शहर में सितंबर के शुरुआती पांच दिनों में नाम मात्र की बारिश हुई है.

#WATCH Heavy rainfall triggers waterlogging near Teen Murti area in New Delhi pic.twitter.com/8SzaMhARGx — ANI (@ANI) September 5, 2020

1 जून से लेकर अब दिल्‍ली में 555.6 मिमी बारिश दर्ज

राजधानी में मौसम संबंधी आंकड़े देने वाली सफदरजंग वेधशाला के अनुसार इस महीने अब तक बिल्कुल बारिश दर्ज नहीं की गई है. सामान्यत: इस दौरान 28.8 मिमी बारिश दर्ज की जाती रही है. पालम और लोधी रोड के मौसम केंद्रों ने भी इस महीने में क्रमशः 99 और 100 फीसदी बारिश की कमी दर्ज की है. इस साल मानसून के मौसम में एक जून से लेकर अब तक शहर में कुल मिलाकर 555.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई है. सामान्यत: यह आंकड़ा 552.6 मिमी होता है.