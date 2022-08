Weather Update: देश भर में सक्रिय मॉनसून की वजह से कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है. कर्नाटक में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के 27 जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है.छह जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है. 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी कर्नाटक, कोंकण, गोवा और ओडिशा में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश होगी. वहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में आज बारिश हो सकती है. इसके अलावा विदर्भ, गुजरात, पश्चिम बंगाल में 8 अगस्त को मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है.Also Read - Weather Update: दिल्ली-NCR में बारिश, जानें यूपी-बिहार और छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, कोडगु, शिवमोग्गा, हसन, मांड्या, मैसूरु, दावणगेरे, तुमकुरु, रामनगर, यादगीर, कोप्पला, हावेरी, बीदर, कलबुरागी, गडग और चिक्कमगलुरु में पिछले दिनों से तेज बारिश हो रही है. बेंगलुरू के व्यस्त चिक्कापेट इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते शनिवार तड़के एक तीन मंजिला इमारत ढह गई. उत्तर कन्नड़ जिले के भटकल के पास मुत्तल्ली से स्थानीय अधिकारियों ने 10 से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा. Also Read - उत्तराखंड समेत देश के इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया ताजा पुर्वानुमान

(ii) Intense rainfall activity likely to commence over Madhya Maharashtra, Telangana, Chhattisgarh from today, over Vidarbha from 7th August, Gujarat State, West Madhya Pradesh, Gangetic West Bengal from 8th August… 2/3

— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 6, 2022