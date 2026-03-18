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दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज! हल्की बारिश और आंधी, 2 दिन का येलो अलर्ट

मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कई घंटों तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Delhi Rain Alert: राजधानी दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा समेत कई इलाकों में तेज आंधी और मेघ गर्जन के साथ बारिश शुरू हुई. इसके बाद मौसम बदला है. गर्मी से राहत मिली है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कई घंटों तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश का अलर्ट जारी किया है. IMD के मुताबिक, अगले दो दिन येलो अलर्ट रहेगा.

मौसम विभाग ने 19 और 20 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जो इस बात का संकेत है कि आने वाले दो दिनों में मौसम अचानक बदल सकता है. इन दिनों में दिल्ली में कई बार हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, साथ ही तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. इस बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) को मुख्य कारण माना जा रहा है, जो उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है.

गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद

इस बारिश का सबसे बड़ा असर तापमान पर देखने को मिलेगा. पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में गर्मी लगातार बढ़ रही थी और तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था, लेकिन अब बादलों और बारिश के कारण दिन का तापमान गिरकर 27 से 31 डिग्री के बीच आ सकता है. इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, रात के तापमान में भी हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, जो 14 से 21 डिग्री के बीच रह सकता है.

गुरुग्राम में आज हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है. तापमान 15 से 29 डिग्री के बीच रहेगा. हालांकि, अगले दो दिनों में यहां भी मौसम बदल सकता है और हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहने के आसार हैं. 21 मार्च को गुरुग्राम में भी हल्की बारिश हो सकती है, जिसके बाद मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा. मौसम विभाग के अनुसार, 21 मार्च के बाद दिल्ली-एनसीआर में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी और आसमान फिर से आंशिक रूप से साफ हो जाएगा. 22 से 24 मार्च के बीच मौसम सामान्य रहने की संभावना है, जिसमें ज्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है.

बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है. बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट साथ रखना बेहतर रहेगा. इसके अलावा, तेज हवाओं और बिजली गिरने की स्थिति में खुले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए. कुल मिलाकर, आने वाले कुछ दिन दिल्ली-एनसीआर के लिए ठंडक और राहत लेकर आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही सावधानी बरतना भी जरूरी है.

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