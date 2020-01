नई दिल्ली: दिल्ली में मौसम के मिजाज में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला है. दिल्ली के कई इलाकों में बीती रात से बारिश जारी है. सुबह ऑफिस जाने के वक्त हुई इस बारिश के कारण राजधानी के कई इलाकों में जाम जैसी स्थिति है. वसंतकुंज, राजीव चौक और फिरोजशाह रोड के पास अच्छी बारिश देखी गई.

Rain in parts of Delhi, latest visuals from near Vasant Kunj pic.twitter.com/qArOTWwdpZ

— ANI (@ANI) January 8, 2020