दिल्लीवासियों को जल्द ही भीषण गर्मी (Delhi Weather Update) से राहत मिलने वाली है. वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में जारी भीषण गर्मी से अगले चार दिनों तक राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि कल हीटवेव सबसे भीषण थी. उन्होंने कहा सोमवार को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है. मालूम हो कि रविवार को उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुंगेशपुर में पारा 49.2 डिग्री सेल्सियस और शहर के दक्षिण-पश्चिम हिस्सों के नजफगढ़ में 49.1 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था. वहीं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस, जाफरपुर में 47.5 डिग्री सेल्सियस, पीतमपुरा में 47.3 डिग्री सेल्सियस और रिज में 47.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था.

Y'day heatwave was more severe.Peak over. Today, we're observing 3-4 degrees fall over Raj,Punjab, Haryana, Delhi, MP&all these areas…Heatwave will be abated by tomorrow over a large area.Up to next 4 days from 17th onward there'll be no heatwave over any area: RK Jenamani, IMD pic.twitter.com/yLOasKAFd1

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब और हरियाणा के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र प्री-मॉनसून गतिविधि को प्रेरित करेगा, जिससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी. वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने कहा, '17 मई से अगले 4 दिनों तक किसी भी क्षेत्र में हीटवेव नहीं होगी.

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने सोमवार को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दी. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने यह जानकारी दी. IMD ने कहा कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और आसपास के इलाकों में दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के मजबूत होने के कारण बारिश हो रही है. IMD ने कहा, ‘दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, पूरे अंडमान द्वीप समूह के अलावा पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं.’

Today it has already arrived over Andaman Sea & adjoining SE Bay of Bengal. We've given the prediction for Kerala, that it will come around 27th May. So, as per the progress and all monitoring, it shows that our prediction will be correct for Monsoon: RK Jenamani, IMD on #Monsoon pic.twitter.com/qC1eHBAIk8

