Weather Update: देश के कई राज्यों में आज भी झमाझम बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नगालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में आज से लेकर पांच अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आज हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने ट्वीट कर बताया कि तेलंगाना, लक्ष्यद्वीप और आंध्र प्रदेश में 3 अगस्त से अगस्त तक बारिश होगी. वहीं, दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार सुबह मौसम सुहावना है. मौसम विभाग के अनुसार आकाश में आज हल्के बादल छाए रहेंगे.Also Read - Weather Report: उत्तर प्रदेश और बिहार के कई शहरों में भारी बारिश, केरल में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका | Watch Video

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश हो सकती है. जबकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा. इसके अलावा तमिलनाडु में गरज के साथ गुरुवार तक बारिश होगी. कन्याकुमारी, तेनकासी, थेनी, नीलगिरी और धर्मपुरी और सेलम जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. समुद्र तट पर लोगों को न जाने की सलाह दी है. मछुआरों को भी अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है. Also Read - उत्तराखंड-हिमाचल समेत देश के इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, पढ़िए IMD का ताजा पुर्वानुमान

Coastal Karnataka on 04th & 05th August, 2022.

o Fairly widespread/widespread rainfall with isolated heavy falls and thunderstorm/lightning very likely over Gangetic West Bengal on 01st; Bihar, Jharkhand & Odisha on 01st & 02nd; Arunachal Pradesh during 01st-03rd; 4/5

