दिल्ली में हर सर्दी लागू होंगे नए नियम! 50% वर्क फ्रॉम होम से लेकर डबल पार्किंग शुल्क तक बड़ा फैसला

दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण कम करने के लिए स्थायी विंटर एक्शन प्लान लागू किया है. हर साल 1 नवंबर से कई नियम खुद ही लागू होंगे, जिनमें 50% वर्क फ्रॉम होम, पार्किंग शुल्क बढ़ाना और वाहनों पर सख्ती शामिल है.

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हर साल 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली में 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे.

बिना वैध PUC वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा और BS-VI से नीचे के बाहरी वाहनों पर रोक रहेगी.

सर्दियों में अधिकृत पार्किंग शुल्क दोगुना होगा और कार्यालयों का समय अलग-अलग रहेगा.

निर्माण कार्यों, धूल और खुले में कचरा जलाने पर सख्त नियंत्रण के लिए स्थायी नियम लागू होंगे.

दिल्ली में हर साल सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने इस बार स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली सरकार ने ऐसा विंटर एंटी-पॉल्यूशन फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसके तहत हर साल 1 नवंबर से कई सख्त नियम अपने आप लागू हो जाएंगे. अब हर साल अलग-अलग आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि तय अवधि के दौरान सभी विभाग और संस्थान पहले से निर्धारित नियमों के अनुसार काम करेंगे.

नई व्यवस्था के तहत 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली सरकार और निजी कार्यालयों के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी. इसका मकसद सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना और ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण को घटाना है. निजी कंपनियों को कर्मचारियों के लिए अलग-अलग कार्यालय समय लागू करने, कारपूलिंग बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए हैं.

सरकार का मानना है कि दिल्ली में हर साल नवंबर से फरवरी के बीच वायु गुणवत्ता सबसे खराब रहती है. पिछले वर्षों के आंकड़ों में भी इसी अवधि के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया. इसी अनुभव के आधार पर यह स्थायी नीति तैयार की गई है, ताकि समय रहते सभी एजेंसियां प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू कर सकें.

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. अब पूरे साल केवल उन्हीं वाहनों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी उपलब्ध होगी, जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) प्रमाणपत्र होगा. अगर किसी वाहन के पास वैध प्रमाणपत्र नहीं होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इसके लिए डिजिटल सत्यापन प्रणाली का भी उपयोग किया जाएगा.

गाड़ियों की एंट्री पर रोक

इसके अलावा, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI मानक से नीचे के गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी. हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और सरकार की तरफ से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहन इस नियम से बाहर रहेंगे. सरकार ने पार्किंग नीति में भी बदलाव किया है. सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा ताकि लोग निजी वाहन की बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करें. हालांकि, दिल्ली मेट्रो की पार्किंग व्यवस्था इस नियम से मुक्त रहेगी क्योंकि यह सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देती है.

कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है. नगर निगम कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे, जबकि दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे. इससे सभी कर्मचारी एक ही समय पर सड़क पर नहीं निकलेंगे और ट्रैफिक का दबाव कम होगा.

निर्माण कार्यों से होने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए भी सख्त नियम लागू किए गए हैं. 1 नवंबर से 31 जनवरी तक खुले में धूल फैलाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक रहेगी. हालांकि, जरूरी सार्वजनिक परियोजनाओं को छूट दी जाएगी. साथ ही बड़े निर्माण स्थलों और बड़े व्यावसायिक भवनों में एंटी-स्मॉग गन या मिस्ट सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है.

सरकार ने खुले में कूड़ा या अन्य सामग्री जलाने पर भी पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया है. सभी आरडब्ल्यूए, हाउसिंग सोसायटी, सरकारी और निजी संस्थानों को अपने परिसरों में इस नियम का पालन सुनिश्चित करना होगा. उल्लंघन होने पर संबंधित संस्था या जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.