नयी दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने शुक्रवार को पुलिस को नोटिस जारी कर उससे तीस हजारी अदालत परिसर में पिछले हफ्ते झड़प के दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी पर कथित रूप से हुए हमले के मामले में की गयी कार्रवाई का ब्योरा मांगा. शनिवार को हिंसा में कम से कम 20 पुलिस कर्मी और कई वकील घायल हो गये थे.

#WATCH: CCTV footage of DCP North Monika Bhardwaj being roughed up on 2nd November when a clash between police and lawyers took place at Tis Hazari Court, in #Delhi pic.twitter.com/d3sCMWTBl9

— ANI (@ANI) November 7, 2019