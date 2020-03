नई दिल्ली: दिल्ली में यस बैंक के विभिन्न एटीम के बाहर ग्राहकों में शुक्रवार को अफरा-तफरी दिखी. हर व्यक्ति अपने खाते से तुरंत पैसे निकाल लेने की जल्दी में था. दिल्ली में यस बैंक के कई एटीएम में कैश खत्म हो रहा है. फिलहाल यस बैंक के ग्राहक एक महीने में अधिकतम 50 हजार रुपये तक की निकासी एटीएम से कर सकते हैं. बैंक द्वारा पैसे निकालने की यह सीमा तय करने के बाद अब पूरी दिल्ली में यस बैंक के एटीएम के बाहर कतारें लगी हुई हैं. एचसी सेन मार्ग स्थित यस बैंक के एटीएम पर सुबह से ही लोगों की लाइन लगी रही. हालांकि, यहां जल्द ही एटीएम में पैसे खत्म हो गए, जिसके बाद लोगों को निराश होना पड़ा.

पैसे निकालने आए मनदीप चावला ने कहा, “हर महीने मुझे घर और गाड़ी की ईएमआई चुकानी होती है. इसके अलावा दो बच्चों की स्कूल फीस, घर का खर्च सभी कुछ मेरे सैलरी अकाउंट से होता है. लेकिन अब 50 हजार रुपये की सीमा तय कर दी गई है. ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा कि बच्चों की स्कूल फीस भरूं या फिर होम लोन की किस्त.” मनदीप ने बताया कि सैलरी अकाउंट होने के कारण उनकी सारी सेविंग भी यस बैंक में ही है, और ऐसे में बाकी के खचरें के लिए वह कहीं और से भी पैसा नहीं निकाल सकते.

Mumbai: A Yes Bank ATM in Parel runs out of cash as people rushed to withdraw money following Reserve Bank of India’s (RBI) decision to place the bank under moratorium & cap withdrawal limit at Rs 50,000. pic.twitter.com/IIID8Dz0lC

— ANI (@ANI) March 6, 2020