नई दिल्ली: हवा की गति कम होने और तापमान कम होने के चलते प्रदूषक तत्त्वों के हवा में जमा होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता मंगलवार सुबह “बहुत खराब” श्रेणी में पहुंच गई. इस मौसम में पहली बार हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हुई है. महानगर में सुबह 9:30 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 304 दर्ज किया, जो “बहुत खराब” श्रेणी में है. दिल्‍ली के जहांगीरपुरी में सबसे अधिक प्रदूषण रहा. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि दिल्ली-एनसीआर में हवा की खराब गुणवत्ता के कारण वायु प्रदूषण बढ़ने से कोविड-19 महामारी और बढ़ सकती है. Also Read - सावधान करने वाली खबर: सर्दियां आते ही शुरू हो सकती है कोरोना की दूसरी लहर, लेकिन...

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के नजदीकी क्षेत्रों में खेतों में पराली जलाने की घटना में वृद्धि भी दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली है. महानगर में सुबह 9:30 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 304 दर्ज किया, जो “बहुत खराब” श्रेणी में आता है. सोमवार को 24 घंटे का औसत एक्यूआई 261 रहा, जो फरवरी के बाद से सबसे खराब है. यह औसत रविवार को 216 और शनिवार को 221 दर्ज किया गया था. Also Read - दिल्ली की हवा में ज़हर: 800 हेक्टेयर पर नहीं जलेगी पराली, सीएम केजरीवाल ने खेतों में कमान संभाली

दिल्ली के विभिन्‍न इलाकों में एक्‍यूआई

– वजीरपुर में एक्यूआई 380,

– विवेक विहार में एक्यूआई 355

– जहांगीरपुरी में एक्यूआई 349 रही

– जहांगीरपुरी में एक्‍यूआई सबसे अधिक प्रदूषण का स्तर दर्ज किया गया. Also Read - भाषण के दौरान भावुक हुए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, जनता से मांगी माफी

एक्‍यूआई के स्‍तर

– 0 और 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’

– 51 और 100 के बीच ‘संतोषजनक’

– 101 और 200 के बीच ‘मध्यम’

– 201 और 300 के बीच ‘खराब’

– 301 और 400 के बीच ‘बहुत खराब’

– 401 और 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है.

गुणवत्ता में गिरावट का कारण हवा की कम गति और कम तापमान

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा कि हवा की गुणवत्ता में गिरावट का कारण हवा की कम गति और कम तापमान हो सकता है, जिसके चलते हवा में प्रदूषक जमा होने लगे हैं. उन्होंने कहा, ”पड़ोसी राज्यों में भी पराली जलाने की घटना बढ़ गई है. इसके अलावा, वेंटिलेशन इंडेक्स कम है.’’ वेंटिलेशन इंडेक्स वह गति है जिस पर प्रदूषक पदार्थ फैल सकते हैं. हवा की 10 किमी प्रति घंटे से कम की औसत गति के साथ 6000 वर्गमीटर प्रति सेकंड से कम का वेंटिलेशन इंडेक्स प्रदूषकों के बिखरने के लिए प्रतिकूल होता है.”

Delhi: Air quality in the national capital deteriorates. Visuals from different parts of the capital, earlier today.

“I’m experiencing breathing issues. We are accustomed to it, as it happens every year. The government should put strenuous effort in curbing it,” says a commuter. pic.twitter.com/7Nl3kIMleF

— ANI (@ANI) October 13, 2020