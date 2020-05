नई दिल्‍ली: देश की राजधानी में आज यानि मंगलवार को देश का दूसरा अधिकतम तापमान 47.6 ° C दर्ज किया गया है. यह तापमान दिल्‍ली के पालम इलाके में दर्ज किया गया है. इससे पहले सोमवार को दिल्ली में लू का प्रकोप रहा था और पालम में पारा 46 डिग्री के पार होकर 46.2 डिग्री पर पहुंच गया था. राजस्‍थान के चुरु में आज सबसे अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. Also Read - कोरोना लॉकडॉउन: राजस्थान सरकार ने कारखानों में कामगारों का समय फिर 8 घंटे किया

देश के उत्‍तरी, पश्चिमी और मध्‍य भारत समेत दक्षिण के कई राज्‍यों में में जोरदार गर्मी पड़ रही है और लू के थपेड़ों के चलते लोग घरों में दुबके बैठे रहे हैं. Also Read - दिल्ली से अब तक 2,41,169 लोगों को 196 ट्रेन से उनके घर भेजा जा चुका है: मनीष सिसोदिया

भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली के पालम इलाके में देश का दूसरा अधिकतम तापमान 47.6 ° C दर्ज किया गया, वहीं राजस्‍थान के चुरू का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया गया जो अभी भी देश में सबसे अधिकतम है. Also Read - दिल्ली में Coronavirus के 412 नए केस के साथ आंकड़ा 14,465, अब मृतक संख्या 288

राष्ट्रीय राजधानी में हीट वेव तेजी से चल रहीं हैं. स्थानीय नागरिक नीरज कुमार ने कहा “हम पहले से ही कोरोनावायरस से लड़ रहे थे और अब हम गर्मी से भी लड़ रहे हैं. यह बहुत मुश्किल है” आज पालम क्षेत्र में 47.6 ° C दर्ज किया गया है.

Delhi: Heat wave condition intensifies in the national capital; visuals from near India Gate & Vijay Chowk. Neeraj Kumar,a local says,”we were already fighting against #coronavirus&now we are also fighting with heat. It is very difficult”

47.6°C was recorded in Palam area today. pic.twitter.com/jqdrA5tf9H

