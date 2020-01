नई दिल्ली: निर्भया दुष्कर्म और हत्याकांड के मुजरिमों की फांसी के अंतिम फैसले पर मुहर लगने का वक्त जैसे-जैसे करीब आता जा रहा है, इस मामले से जुड़ी कोई न कोई नई जानकारी बाहर आ रही है. अब जानकारी मिली है कि निर्भया के दोषियों को 1 फरवरी को दी जाने वाली फांसी मेरठ के पुश्तैनी जल्लाद पवन देंगे. इसके लिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने यूपी सरकार से अनुरोध कर पवन को दिल्ली भेजने के लिए कहा है. तिहाड़ जेल के डीजी आनंद कुमार ने कहा, “दिल्ली की तिहाड़ जेल ने 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले के दोषियों को फांसी देने के लिए मेरठ के जल्लाद पवन की सेवाएं लेने का अनुरोध किया है. ये फांसी 1 फरवरी को होनी है.” बता दें कि उप्र के मेरठ शहर निवासी पवन कुमार पुश्तैनी जल्लाद हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय पहले जल्लाद पवन को जेल अफसरों ने तमाम हिदायतें दी थीं कि वे मीडिया में किसी तरह के बयान न दें. हालांकि पहले उनका नाम स्पष्ट नहीं था लेकिन अब तिहाड़ जेल के डीजी ने इस पर मुहर लगा दी है.

Anand Kumar, DG Prison: Delhi’s Tihar Jail has requested to avail the services of Pawan, the hangman from Meerut, for the execution of the convicts of 2012 Delhi’s gang-rape case that is to take place on 1st February.

