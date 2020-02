नई दिल्‍ली: राष्‍ट्रीय राजधानी के उत्‍तर-पूर्वी और पूर्वी दिल्‍ली में हुई हिंसा की जांच के लिए गुरुवार को स्‍पेशल इंन्‍वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन दिल्‍ली की क्राइम ब्रांच के अंतर्गत कर दिया गया है. हिंसा के संबंध में दर्ज सभी एफआईआर एसआईटी को ट्रांसफर कर दी गईं है.

क्राइम ब्रांच की 2 एसआईटी का गठन डीसीपी जॉय तिर्की और डीसीपी राजेश देव के अधीन किया गया है. टीमों ने तुरंत नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा से जुड़े मामलों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है. दोनों टीमों के काम की निगरानी करने के लिए एडिशनल सीपी (क्राइम ब्रांच) बीके सिंह को दी गई है.

बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली जिले में भड़की हिंसा के मामले में दिल्‍ली पुलिस ने बुधवार तक 18 एफआईआर अलग-अलग थानों में दर्ज कर ली थी. अब तक हिंसा फैलाने वालों में जिन आरोपियों की पहचान हुई है, उनमें से 106 को गिरफ्तार कर लिया गया है. हिंसा में मारे गए लोगों संख्या बढ़कर 34 हो गई है. दिल्ली पुलिस ने पीएचक्‍यू में आयोजित एक प्रेस-कान्फ्रेंस में यह जानकारी दी.

#Update: 2 SITs of Crime Branch have been formed under DCP Joy Tirkey and DCP Rajesh Deo. The teams to immediately take over the investigation of the cases connected with North East Delhi violence. BK Singh, Addnl CP Crime Branch to supervise the work of the 2 teams https://t.co/5S7StbYMZY

