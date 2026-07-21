परिसीमन बिल क्या है? क्यों मचा है सियासी घमासान और महिलाओं के आरक्षण से क्या है इसका सीधा कनेक्शन| Explained

परिसीमन बिल संसद की सीटों और चुनव क्षेत्रों के नए एलोकेशन यानी निर्धारण से जुड़ा है. सरकार इसे संवैधानिक जरूरत बता रही है जबकि दक्षिणी राज्यों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से उनकी राजनीति हिस्सेदारी घट सकती है.

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परिसीमन से लोकसभा सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमा तय होगी.

महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी संवैधानिक प्रक्रिया है.

दक्षिणी राज्यों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होने की चिंता है.

बिल पास करने के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होगी.

भारत में चुनावी व्यवस्था समय-समय पर जनसंख्या के आधार पर बदली जाती है. इसी प्रक्रिया को परिसीमन (Delimitation) कहा जाता है. इसमें लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदली जाती हैं ताकि बढ़ती या घटती आबादी के अनुसार सभी नागरिकों को समान प्रतिनिधित्व मिल सके. अब सरकार परिसीमन से जुड़े नए बिल को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है. यही कारण है कि ये मुद्दा संसद से लेकर राज्यों तक चर्चा का विषय बना हुआ है.

परिसीमन आखिर होता क्या है?

परिसीमन का मतलब निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का दोबारा निर्धारण करना है. इसका मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि अलग-अलग क्षेत्रों की आबादी के अनुसार सांसद और विधायक चुने जाएं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद संसद कानून बनाकर परिसीमन करा सकती है. हालांकि, लंबे समय से लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण पर रोक लगी हुई थी, जो 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर समाप्त होगी.

संवेदनशील क्यों माना जा रहा बिल?

ये सिर्फ चुनावी सीमाओं का मामला नहीं है, बल्कि संसद में राज्यों की हिस्सेदारी से भी जुड़ा विषय है. अगर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटें दोबारा बांटी जाती हैं यानी सीटों रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ज्यादा आबाजी वाले राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं. वहीं, कम आबादी वाले राज्यों की हिस्सेदारी कम हो सकती है. इसी वजह से इसे हाल के सालों के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सुधारों में गिना जा रहा है.

दक्षिणी राज्यों की चिंता क्या है?

दक्षिण भारत के कई राज्यों ने सालों से जनसंख्या नियंत्रण की नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया है. इन राज्यों की चिंता ये है कि अगर केवल वर्तमान जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ तो उनकी लोकसभा सीटों का अनुपात घट सकता है, जबकि जिन राज्यों में आबादी ज्यादा है, उन्हें ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है. हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा. ये मुद्दा अभी भी राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है और इस पर अंतिम फैसला संसद करेगी.

समझिए महिला आरक्षण से इसका कनेक्शन?

संविधान के अनुसार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने से पहले परिसीमन जरूरी है. महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें परिसीमन के बाद तय होंगी.

नई सीमाएं बनने के बाद ही ये तय होगा कि कौन-सी लोकसभा और विधानसभा सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. जनगणना और परिसीमन दोनों जरूरी हैं.

पहले नई जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और उसके बाद ही महिला आरक्षण लागू किया जा सकेगा. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का आधार बनेगा.

परिसीमन पूरा होने के बाद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का रास्ता खुलेगा. आरक्षण की प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिला आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा, जब परिसीमन की पूरी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

महिला आरक्षण से क्या है कनेक्शन?

साल 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संविधान संशोधन) के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है. लेकिन संविधान के अनुसार ये आरक्षण तभी लागू होगा, जब नई जनगणना पूरी हो जाए और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया समाप्त हो. यानी परिसीमन के बिना महिला आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता.

बिल पास करना आसान क्यों नहीं होगा?

दरअसल, ये संविधान संशोधन से जुड़ा विषय है. यही वजह है कि इसे बहुमात से पारित नहीं किया जा सकता है. संविधान के के अनुच्छेद 368 के अनुसार दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन की जरूरत होगी. कुछ मामलों में राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी हो सकती है. इसलिए सरकार और विपक्ष दोनों के लिए व्यापक राजनीतिक समर्थन जुटाना महत्वपूर्ण होगा.

आने वाले सालों में क्या बदल सकता है?

अगर परिसीमन लागू होता है तो लोकसभा सीटों का बंटवारा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व लंबे समय तक प्रभावित हो सकते हैं. इसका असर राष्ट्रीय राजनीति, क्षेत्रीय दलों की ताकत और केंद्र-राज्य संबंधों पर भी दिखाई दे सकता है. हालांकि, अंतिम तस्वीर जनगणना के आंकड़ों, संसद के फैसले और परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद ही स्पष्ट होगी.

परिसीमन क्या होता है?

परिसीमन चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं और लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया है, ताकि जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके.

परिसीमन बिल विवाद में क्यों है?

कुछ राज्यों को आशंका है कि जनसंख्या आधारित सीटों के पुनर्वितरण से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो सकती है, जबकि सरकार इसे संवैधानिक प्रक्रिया मानती है.

महिला आरक्षण से इसका क्या संबंध है?

संविधान के अनुसार महिला आरक्षण लागू करने से पहले नई जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है.

बिल पास करने के लिए क्या जरूरी है?

संविधान संशोधन होने के कारण इसे संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना होगा. कुछ मामलों में राज्यों की मंजूरी भी आवश्यक हो सकती है.

क्या परिसीमन से राज्यों की सीटें बदल सकती हैं?

हां, जनगणना और संसद द्वारा तय अंतिम व्यवस्था के आधार पर राज्यों की लोकसभा सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव संभव है.