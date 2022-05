जम्मू-कश्मीर पर तीन सदस्यीय परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) ने अपना कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण से संबंधित अपने अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. इस आदेश की एक प्रति और रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और उनके आकार का विवरण शामिल होगा. इसके बाद एक राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से आदेश जारी किया जाएगा.Also Read - परिसीमन आयोग ने जम्मू के लिए 6 और कश्मीर के लिए 1 नई सीट का प्रस्ताव रखा, भड़के राजनीतिक दल; जानें किसने क्या कहा...

Also Read - जम्मू कश्मीर में स्थगित किए गए पंचायतों के उपचुनाव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सुरक्षा को बताया वजह

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) रंजना देसाई के नेतृत्व वाले आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में 24 सीटें हैं, जो हमेशा रिक्त रहती हैं. पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए नौ सीटों का प्रस्ताव किया गया है. आयोग ने जम्मू के लिए छह और कश्मीर के लिए एक अतिरिक्त सीट का भी प्रस्ताव रखा है. अभी तक कश्मीर संभाग में 46 और जम्मू संभाग में 37 सीटें हैं. मार्च 2020 में गठित आयोग को पिछले साल, एक साल का विस्तार दिया गया था.

आज परिसीमन आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें 90 विधानसभा सीटें हैं और 5 संसदीय क्षेत्र की सीटें हैं। 90 सीटों में से 43 सीटें जम्मू के लिए हैं और 47 सीटें कश्मीर क्षेत्र के लिए हैं… : डिलिमिटेशन कमीशन के सदस्य सुशील चंद्र, दिल्ली pic.twitter.com/HznRo8pNFo — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 5, 2022

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू-कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त, परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य हैं. फरवरी में, आयोग का कार्यकाल फिर से दो महीने के लिए बढ़ाया गया. पहले इसका कार्यकाल छह मार्च को समाप्त होना था. डिलिमिटेशन कमीशन के सदस्य सुशील चंद्र ने कहा कि आज परिसीमन आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसमें 90 विधानसभा सीटें हैं और 5 संसदीय क्षेत्र की सीटें हैं. 90 सीटों में से 43 सीटें जम्मू के लिए हैं और 47 सीटें कश्मीर क्षेत्र के लिए हैं.

उन्होंने कहा कि पहली बार जम्मू-कश्मीर में 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रखी गई हैं. इसमें से 3 सीटें कश्मीर क्षेत्र के लिए हैं और 6 सीटें जम्मू क्षेत्र के लिए हैं. उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा ध्यान रखा गया है कि एक ही ज़िले में ही विधानसभा सीटें हो पहले एक ही MLA कई ज़िलों में जा रहा था. हर संसदीय क्षेत्र में 18 विधानसभा की सीटें आएंगी.

(इनपुट: भाषा, ANI)