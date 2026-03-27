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Delivery Date For Fourth S 400 Air Defense System From Russia Revealed This Month India Receive Sudarshan Chakra

दोस्त रूस ने दी खुशखबरी, चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवर करने की तारीख बताई, किस महीने मिलेगा सुदर्शन चक्र?

साल 2018 में भारत ने रूस के साथ S-400 के पांच स्क्वाड्रन के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपये का सौदा किया था. अब तक, भारत को S-400 के तीन स्क्वाड्रन मिल चुके हैं.

(फोटो क्रेडिट- IANS)

S-400 air defence system delivery: भारतीय वायुसेना लंबे समय से एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी रेजिमेंट का इंतजार कर रही है. यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसने के कारण रूस से आने वाले इस सिस्टम में पहले ही काफी देर हो चुकी है. अब काफी इंतजार के बाद रूस ने एक गुड न्यूज दी है. S-400 की चौथी बैटरी इसी साल भारत को सौंप दी जाएगी.

कब मिलेगा भारत को सुदर्शन चक्र?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को मई तक रूस में बना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन मिलने वाला है. पिछले साल मई महीने में ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था जिसमें एस-400 की ताकत पूरी दुनिया ने देखी थी. अब संभावना है कि इसकी चौथी रेजिमेंट ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की पहली सालगिरह के आस-पास डिवीवर की जा सकती है.

कब मिलेगी पांचवीं रेजिमेंट?

साल 2018 में भारत ने रूस के साथ S-400 के पांच स्क्वाड्रन के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपये का सौदा किया था. अब तक, भारत को S-400 के तीन स्क्वाड्रन मिल चुके हैं. ये सभी अहम सैन्य ठिकानों की सुरक्षा में भी तैनात हैं. चौथा स्क्वाड्रन मई में और पांचवां इसी साल के अंत तक मिलने की संभावना है. भारत में एस-400 को सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है. ये एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करने और अहम रणनीतिक संपत्तियों की सुरक्षा करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है.

कहां-कहां तैनात हैं एस-400 के स्क्वाड्रन?

एस-400 सिस्टम की तैनाती के विवरण गोपनीय होते हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि तीन रेजिमेंट में से एक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है. दूसरे को जम्मू-कश्मीर और पंजाब की सुरक्षा में तैनात किया गया है. वहीं, तीसरे को भारत की पश्चिमी सीमा पर तैनात किया गया है. यह राजस्थान और गुजरात के अहम इलाकों को कवर करता है.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ में दिखाई थी ताकत

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान मार गिराए थे. इसमें एक अवाक्स सिस्टम भी शामिल था. चार दिनों तक चली इस सैन्य झड़प के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना एस-400 के कारण भारतीय सीमा के नजदीक आने का साहस भी नहीं कर सकी. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में एस-400 ने 314 किलोमीटर की दूरी से एक पाकिस्तानी जे एफ – 17 विमान को मार गिराया था जो कि एक रिकॉर्ड है. विश्व इतिहास में किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इतनी दूरी से दुश्मन के विमान को निशाना नहीं बनाया है.

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