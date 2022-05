नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बच्चे के देशभक्ति का गीत गाने संबंधी वीडियो के ‘छेड़छाड़ वाले स्वरूप’ को ट्वीट करने के मामले में हास्य कलाकार कुणाल कामरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. आयोग ने वीडियो को तत्काल सोशल मीडिया से हटाये जाने की भी मांग की गई है. यह मांग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने की है.Also Read - Bride Groom Video : लुटेरों ने दूल्हा-दुल्हन पर किया अटैक, लुटा सामान - देखें वीडियो

बता दें कि भारतीय मूल के एक लड़के ने पीएम नरेंद्र मोदी के जर्मनी पहुंचने पर बर्लिन में देशभक्ति का गीत गाया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे बहुत खुश नजर आए थे और उन्‍होंने बच्‍चे की काफी तारीफ भी की थी. लेकिन हास्य कलाकार कुणाल कामरा ने इस वीडियो के छेड़छाड़ किए गए एक वीडियो को शेयर किया है. यह मामला सामने आने पर सोशल मीडिया में लोगों ने कुणाल कामरा के प्रति काफी नाराजगी भी जताई है और यह सोशल मीडियो में ट्रेंड करने लगा.

ये है टेम्‍पर्ड वीड‍ियो

Now who did this? 😂😂😂 pic.twitter.com/TYkqML3g3t

आयोग ने ट्विटर के शिकायत अधिकारी को लिखे पत्र में कहा कि कामरा द्वारा एक नाबालिग बच्चे के देशभक्ति का गीत गाने के ‘छेड़छाड़ किए गए वीडियो’ को अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए ट्वीट करने के संबंध में शिकायत मिली है.

ये है ओर‍िजनल वीड‍ियो

#WATCH PM Narendra Modi in all praises for a young Indian-origin boy as he sings a patriotic song on his arrival in Berlin, Germany pic.twitter.com/uNHNM8KEKm

— ANI (@ANI) May 2, 2022