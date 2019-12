नई दिल्ली: विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों और पुलिस के बीच संघर्ष के बाद दक्षिण पूर्व दिल्ली के मथुरा रोड पर हिंसा भड़क उठी. पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने बसों को जला दिया और एक दमकल वाहन को फूंक दिया. प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया.

Delhi: Delhi Transport Corporation (DTC) buses set ablaze by protesters near Bharat Nagar over #CitizenshipAmendmentAct. One fire tender was rushed to the spot. Two firemen also injured. More details awaited. pic.twitter.com/j6vH9tG8O4

— ANI (@ANI) December 15, 2019