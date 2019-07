नई दिल्ली: लोकसभा ने बुधवार को दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी जिसके माध्यम से दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 में संशोधन करके भारतीय डेंटल परिषद को और प्रभावी बनाने की पहल की गई है. विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए विभिन्न दलों के सदस्यों ने देश के नागरिकों को दंत चिकित्सा सहित बेहतर स्वास्थ्य देने की जरूरत पर और मुख संबंधी स्वास्थ्य तथा साफ-सफाई पर बल दिया. कुछ सदस्यों ने दंत चिकित्सा को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाये जाने की मांग भी की.

The Dentists (Amendment) Bill, 2019 has been passed in Lok Sabha

