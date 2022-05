मौसम विभाग ने रविवार को साइक्लोनिक तूफान की चेतावनी दी है. विभाग ने इस बारे में एक चेतावनी भी जारी की है. विभाग के मुताबिक आज सुबह साढ़े ग्यारह बजे के करीब बंगाल की खाड़ी में तनाव पैदा हुआ है. यह कार्निकोबार से करीब 170 किलोमीटर दूर हुआ. विभाग का मानना है कि इस तनाव के चलते 8 मई को साइक्लोनिक तूफान पैदा होगा. जो कि 10 मई तक उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और बाद में यह पूर्वोत्तर की तरफ रुख करेगा.Also Read - Weather Forecast Today: उत्तर से दक्षिण भारत के इन राज्यों में बारिश की संभावना, इन जिलों में जारी हुआ येलो अलर्ट

बताते चलें कि इस बार वैज्ञानिकों ने मानसून के 10 दिन पहले आने का अनुमान लगाया है. केरल में आमतौर पर मानसून 1 जून तक आता है लेकिन इस बार इसके 20 मई तक आ जाने की संभावना है. पुणे स्थित आईआईटीएम में विकसित मल्टी मॉडल एक्सटेंडेड रेंज प्रोडक्शन सिस्टम का उपयोग करके ऐसा अनुमान लगाया है. Also Read - मौसम विभाग ने फिर जारी की लू चलने की चेतावनी, जानें आपके यहां कैसा रहेगा मौसम का मिजाज!

Depression has formed over southeast Bay of Bengal at 11.30 am today about 170km west of CarNicobar. We expect it to intensify into a Cyclonic Storm by May 8. It will move northwestward till May 10 and recurve north northeastwards thereafter: IMD pic.twitter.com/cHBUMCougJ

— ANI (@ANI) May 7, 2022