महिला IAS अफसर के घर में घुसा नायब तहसीलदार, पुलिस ने किया अरेस्ट, जानें क्या है मामला

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार के एक अधिकारी को हैदराबाद भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की वरिष्ठ अधिकारी स्मिता सभरवाल (Smita Sabharwal) के घर में अनधिकार प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. घटना शुक्रवार रात की है, जब सभरवाल के घर में एक उप-तहसीलदार घुस आया.

महिला आईएएस अधिकारी ने अपने घर में अनधिकृत तौर पर घुसे व्यक्ति को देखकर शोर मचाया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी. जबकि नायब तहसीलदार ने दावा किया है कि वह अपने काम को लेकर आईएएस अधिकारी के घर गया था. अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

सभरवाल ने ट्वीट किया, ”एक रात पहले उस वक्त सबसे भयानक अहसास हुआ, जब एक घुसपैठिया मेरे घर में घुस आया. इस स्थिति से निपटने और अपनी जान बचाने के लिए मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया. सबक:- आप चाहे कितने भी सुरक्षित क्यों न महसूस करते हों – हमेशा व्यक्तिगत रूप से दरवाजे/ तालों की जांच करें. आपात स्थिति में 100 नंबर डायल करें.”