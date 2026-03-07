By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पत्रकार हत्याकांड में राम रहीम की उम्रकैद रद्द, 7 साल पहले मिली थी सजा, क्या आजाद हुआ डेरा सच्चा सौदा प्रमुख
यह फैसला 24 साल पुराने मामले में आया है, जिसने लंबे समय से सुर्खियां बटोरी हुई थीं. अब सीबीआई या अन्य पक्ष इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट का यह निर्णय अंतिम माना जाएगा जब तक ऊपरी अदालत में चुनौती न दी जाए.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में बरी कर दिया है. यह फैसला मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनाया. यह हत्याकांड अक्टूबर 2002 में हुआ था, जब सिरसा (हरियाणा) के स्थानीय अखबार ‘पूरा सच’ के संपादक रामचंद्र छत्रपति को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी. हमले के करीब एक महीने बाद नवंबर 2002 में उनकी मौत हो गई.
रामचंद्र छत्रपति ने डेरा सच्चा सौदा से जुड़े कुछ गंभीर आरोपों को प्रकाशित किया था, जिसमें डेरा प्रमुख पर लगे यौन शोषण के दावों वाली एक गुमनाम चिट्ठी शामिल थी. इस प्रकाशन के बाद ही उन पर हमला हुआ, जिसे कई लोग बदले की कार्रवाई मानते रहे. मामले की जांच शुरू में स्थानीय पुलिस ने की, लेकिन बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया. लंबी जांच के बाद जनवरी 2019 में विशेष सीबीआई अदालत (पंचकूला) ने गुरमीत राम रहीम सहित चार लोगों को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
हाईकोर्ट में अपील और फैसला
दोषसिद्धि के खिलाफ गुरमीत राम रहीम और अन्य आरोपियों ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कई आधारों पर सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए गए थे, सबूतों में कई विरोधाभास बताए गए थे जैसे-
- बैलिस्टिक और फोरेंसिक रिपोर्ट्स पर सवाल.
- गवाहों के बयानों में असंगतियां.
- राम रहीम का नाम शुरुआती चार्जशीट में न होने और बाद में शामिल होने को संदिग्ध बताया.
हाईकोर्ट ने इन दलीलों पर विचार किया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गोलियों की भौतिक जांच भी की और कुछ नए तथ्यों पर स्पष्टीकरण मांगा. आखिरकार, 7 मार्च 2026 को कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राम रहीम के खिलाफ उपलब्ध सबूत पर्याप्त नहीं हैं. इसलिए उनकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर उन्हें बरी कर दिया गया. कोर्ट ने मामले में दोषी ठहराए गए अन्य तीन आरोपियों कुलदीप, निर्मल सिंह और किशन लाल की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है.
राम रहीम की वर्तमान स्थिति
यह फैसला राम रहीम के लिए बड़ी राहत है, लेकिन वे अभी भी जेल में ही रहेगा. वे पहले से ही दो साध्वियों के यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है. अन्य मामलों में भी सजा भुगत रहा है. इसलिए इस बरी होने से उसकी रिहाई नहीं होगी, लेकिन छत्रपति हत्याकांड से जुड़ी उम्रकैद अब खत्म हो गई है.
