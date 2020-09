कृषि विधेयकों (Farms Bill 2020) पर जारी टकराव के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसके सबसे पुराने साथियों में शामिल शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बीच अटूट रिश्ता आखिर टूट गया. कुछ दिन पहले ही अकाली दल ने कृषि संबंधी विधेयकों को लेकर सरकार से समर्थन वापस ले लिया और अब उसने NDA से अलग होने की घोषणा भी कर दी है. अकाली दल का अलग होना भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उसके सबसे विश्वस्त सहयोगियों में शामिल दो प्रमुख दल शिवसेना (Shiv Sena) और अकाली दल अब National Democratic Alliance (NDA) के साथ नहीं है. Also Read - BJP की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती कोरोना वायरस से संक्रमित, खुद को क्वारंटाइन कर लोगों से की यह अपील...

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर (Amarinder Singh) सिंह ने NDA से अलग होने के अकाली दल के फैसले को बादल परिवार के लिए 'राजनीतिक मजबूरी' बताया. उन्होंने कहा कि कृषि विधेयकों को लेकर भाजपा द्वारा शिअद की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने के बाद बादल के पास कोई और विकल्प नहीं रह गया था.

Chief Minister @capt_amarinder Singh has termed the Akali decision to quit the NDA as nothing more than a desperate case of political compulsion for the Badals, who were effectively left with no other option after the BJP's public criticism of the SAD over the Farm Bills.

