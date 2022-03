पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा कि चार राज्यों में विधानसभा चुनावों (Assembly Elections Results) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की हालिया जीत के बावजूद, राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Polls) जीतना भगवा पार्टी के लिए आसान नहीं होगा. राष्ट्रपति चुनाव को लेकर BJP को संदेश देते हुए TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि ‘खेल यहीं खत्म नहीं हुआ है’. ममता ने कहा कि जिनके पास देश में कुल विधायकों की संख्या का आधा भी नहीं है, उन्हें बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार की तुलना में विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद समाजवादी पार्टी (SP) जैसी पार्टियां मजबूत हुई हैं.Also Read - Akhilesh Yadav ने अब तक नहीं मानी हार! Tweet कर बताया- 'कैसे SP-RLD गठबंधन को 304 सीटों पर...'

Presidential elections will take place soon. Without our support, you (BJP) won’t sail through. You shouldn’t forget that: West Bengal CM and TMC leader Mamata Banerjee, in State Assembly today

